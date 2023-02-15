Звезда «Сексуального просвещения» Эмма Маки намекнула на прощание с сериалом

Мейв назвала Вуд «одной из лучших подруг во всем мире». «Мы росли и развивались вместе, учились друг у друга. Нам тогда был всего 21 год, мы прошли наши первые прослушивания и довели шоу до четвертого сезона. Но все меняется, когда ты играешь персонажа, который как бы застрял во времени. Знаете, мы играем 17-летних, а нам всем почти по 30, это немного странно», — отметила она.