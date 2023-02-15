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Звезда «Сексуального просвещения» Эмма Маки намекнула на прощание с сериалом

Семён Гудошников
Сегодня в 14:05

Актриса Эмма Маки, исполняющая роль Мейв в хите Netflix «Сексуальное просвещение», рассказала в интервью Total Film о готовности уйти из шоу.

Разговор касался в том числе номинации Маки на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда». Вместе с ней в числе номинантов оказалась ее коллега по «Сексуальному просвещению» Эйми Лу Вуд.

Мейв назвала Вуд «одной из лучших подруг во всем мире». «Мы росли и развивались вместе, учились друг у друга. Нам тогда был всего 21 год, мы прошли наши первые прослушивания и довели шоу до четвертого сезона. Но все меняется, когда ты играешь персонажа, который как бы застрял во времени. Знаете, мы играем 17-летних, а нам всем почти по 30, это немного странно», — отметила она.

«Мы все можем двигаться дальше, используя то, что узнали из „Сексуального просвещения“, поскольку это была буквально школа для всех нас. Это замечательно, пройти такое обучение и крещение огнем. Думаю, это всех нас сделало сильнее», — добавила актриса.

Маки и Вуд вернутся к своим ролям в четвертом сезоне шоу, дата выхода которого пока неизвестна. Ранее сообщалось, что персонаж Маки Мейв перейдет в новых сериях на второстепенный план.

«Сексуальное просвещение» дебютировало в 2019 году, его третий сезон вышел на Netflix осенью 2021-го.

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