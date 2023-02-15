Матвиенко предложила маркировать «вражеские телеграм-каналы» по аналогии с иноагентами

Матвиенко предложение поддержала, назвав его актуальным. «Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские эти каналы, тоже какие‑то единые значки [маркировать] — как иноагенты или нежелательная структура, страна и так далее. Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов», — сказала она.