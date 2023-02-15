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Матвиенко предложила маркировать «вражеские телеграм-каналы» по аналогии с иноагентами

Семён Гудошников
Сегодня в 12:01

Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с «враждебной к России» информацией «единым значком». Так она отреагировала на заявление замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова в ходе пленарного заседания.

Джабаров отметил, что сейчас многие, в особенности молодежь, не смотрят телевизор, а черпают информацию из интернета, в том числе из телеграм-каналов. При этом, по его словам, во многих из них представлена «недружественная по отношению к России информация».

«После начала специальной операции было создано более 100 телеграм-каналов, которые маскируются под российские», — цитирует его слова РИА «Новости». Сенатор предложил, чтобы Роскомнадзор ежеквартально отчитывался Совфеду о деятельности таких «враждебных телеграм-каналов».

Матвиенко предложение поддержала, назвав его актуальным. «Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские эти каналы, тоже какие‑то единые значки [маркировать] — как иноагенты или нежелательная структура, страна и так далее. Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов», — сказала она.

Чиновница добавила, что Совфед предложит РКН опубликовать список телеграм-каналов, «за которыми прячутся наши недруги».

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Валентина МатвиенкоВладимир Джабаров
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