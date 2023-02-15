Bloomberg: десятый пакет санкций затронет «Тинькофф» и Фонд национального благосостояния

В рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России предусмотрены ограничения против «Тинькофф Банка», «Росбанка», «Альфа-банка» и Фонда национального благосостояния. Об этом пишет Bloomberg, который ознакомился с проектом будущего пакета санкций.
О новых мерах должны объявить на следующей неделе. Ожидается, что под ограничения попадут десятки физических и юридических лиц, включая медиагруппы, которые, по мнению ЕС, занимаются пропагандой.
Также ЕС хочет заставить банки отчитываться об активах Центробанка и ужесточить отчетность о замороженных из‑за санкций российских активах. Согласно проекту санкций, отказ предоставить требуемую информацию будет наказываться штрафами в размере до 50 тысяч евро для физлиц и 10% от годового оборота для юрлиц.
Новые торговые ограничения Евросоюз планирует распространить на используемые российскими военными товары и технологии, электронику и редкоземельные элементы. Могут ввести запрет на транзит товаров через Россию и ограничения на ввоз в ЕС российского каучука и асфальта.
Bloomberg уточняет, что новые санкции члены Евросоюза еще обсуждают. К моменту публичной огласки некоторые меры могут измениться.