Bloomberg: десятый пакет санкций затронет «Тинькофф» и Фонд национального благосостояния

Также ЕС хочет заставить банки отчитываться об активах Центробанка и ужесточить отчетность о замороженных из‑за санкций российских активах. Согласно проекту санкций, отказ предоставить требуемую информацию будет наказываться штрафами в размере до 50 тысяч евро для физлиц и 10% от годового оборота для юрлиц.