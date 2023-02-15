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Собакен, песель, собаня: в твиттере подбирают «гендерно-нейтральные термины» для обозначения собак

Сегодня в 20:11

Традиционно все виды растений или животных имеют мужской или женский род, лишь в 2021 году ученые впервые дали гендерно-нейтральное научное название — оно досталось обнаруженным в Эквадоре муравьям. Но, помимо официальных названий, есть и неформальные слова, которые тоже становятся популярны для обозначения кого‑либо. Так, редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов подметил в своем твиттере, что слово «собакен» в русском языке можно считать «гендерно-нейтральным термином» для собак и псов.

Пользователи вспоминают другие слова, которыми можно назвать «хороших мальчиков»

Некоторые комментаторы поддерживают мысль о том, что слово «псина», в отличие от «собакена», имеет негативную окраску, и тоже вспоминают другие варианты для обозначения четверолапых. Среди них можно встретить «песеля», «собаню», «собакенцию» и даже «песиту» — но последнее предлагается именно как феминитив. Пользователи шутят, что раз слово «собакен» оканчивается на «кен», то должен существовать и термин «собарби» — по аналогии с Кеном и Барби.

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Егор Михайлов
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