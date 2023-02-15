Собакен, песель, собаня: в твиттере подбирают «гендерно-нейтральные термины» для обозначения собак

Некоторые комментаторы поддерживают мысль о том, что слово «псина», в отличие от «собакена», имеет негативную окраску, и тоже вспоминают другие варианты для обозначения четверолапых. Среди них можно встретить «песеля», «собаню», «собакенцию» и даже «песиту» — но последнее предлагается именно как феминитив. Пользователи шутят, что раз слово «собакен» оканчивается на «кен», то должен существовать и термин «собарби» — по аналогии с Кеном и Барби.