Собакен, песель, собаня: в твиттере подбирают «гендерно-нейтральные термины» для обозначения собак

Традиционно все виды растений или животных имеют мужской или женский род, лишь в 2021 году ученые впервые дали гендерно-нейтральное научное название — оно досталось обнаруженным в Эквадоре муравьям. Но, помимо официальных названий, есть и неформальные слова, которые тоже становятся популярны для обозначения кого‑либо. Так, редактор «Афиши Daily» Егор Михайлов подметил в своем твиттере, что слово «собакен» в русском языке можно считать «гендерно-нейтральным термином» для собак и псов.
Пользователи вспоминают другие слова, которыми можно назвать «хороших мальчиков»
Некоторые комментаторы поддерживают мысль о том, что слово «псина», в отличие от «собакена», имеет негативную окраску, и тоже вспоминают другие варианты для обозначения четверолапых. Среди них можно встретить «песеля», «собаню», «собакенцию» и даже «песиту» — но последнее предлагается именно как феминитив. Пользователи шутят, что раз слово «собакен» оканчивается на «кен», то должен существовать и термин «собарби» — по аналогии с Кеном и Барби.