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Между историческим зданием Третьяковки и новым корпусом построят 57-метровый стеклянный мост

Виктория Шанина
Сегодня в 22:58

В Москве начали возводить стеклянный пешеходный мост между историческим зданием Третьяковской галереи и новым корпусом. Его длина составит 57 метро, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

У моста будет витражное остекление, а также современные системы освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожаротушения. В первую очередь переход будут использовать для транспортировки экспонатов, картин и оборудования музея.

После открытия нового корпуса мостом смогут пользоваться посетители музейного комплекса. Завершение всех строительных работ и открытие нового корпуса для посетителей запланировано на 2024 год.

Уже завершены фасадные работу по всему периметру здания и полностью закрыт тепловой контур объекта. Сейчас идут отделочные работы в помещениях музея и монтаж внутренних инженерных систем.

Фасад нового корпуса украшен репродукциями картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других русских художников. Всего на фасаде размещено 34 произведения в широких рамах из белого камня.

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Иван ШишкинАлексей СаврасовИван КрамскойМихаил Врубель
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