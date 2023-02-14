Между историческим зданием Третьяковки и новым корпусом построят 57-метровый стеклянный мост

В Москве начали возводить стеклянный пешеходный мост между историческим зданием Третьяковской галереи и новым корпусом. Его длина составит 57 метро, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
У моста будет витражное остекление, а также современные системы освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожаротушения. В первую очередь переход будут использовать для транспортировки экспонатов, картин и оборудования музея.
После открытия нового корпуса мостом смогут пользоваться посетители музейного комплекса. Завершение всех строительных работ и открытие нового корпуса для посетителей запланировано на 2024 год.
Уже завершены фасадные работу по всему периметру здания и полностью закрыт тепловой контур объекта. Сейчас идут отделочные работы в помещениях музея и монтаж внутренних инженерных систем.
Фасад нового корпуса украшен репродукциями картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других русских художников. Всего на фасаде размещено 34 произведения в широких рамах из белого камня.