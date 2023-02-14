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Вышел клип на заглавную песню мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ

Виктория Шанина
Сегодня в 18:44

Авторы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ ко Дню всех влюбленных выпустили клип на одноименную песню. Этим с «Афишей Daily» поделились создатели постановки.

«У нас не было сомнений, какой номер из мюзикла „Ничего не бойся, я с тобой“ снимать первым. Конечно, композицию, которая дала названию спектаклю», — сообщается в пресс-релизе клипа.

Главные герои ролика — это главные герои мюзикла Слава (Антон Лобан) и Алиса (Юлия Довганишина). Вместе они оказываются на крыше троллейбуса, который поднимается в звездное небо.

«Мы задумывали это видео как сюрприз всем влюбленным ко Дню святого Валентина, но слова „ничего не бойся, я с тобой“ из тех, что важно говорить друг другу каждый день», — говорят создатели мюзикла.

Также авторы спектакля создали специальную страницу, на которой можно отправить персонализированную валентинку со ссылкой на клип своим близким в честь Дня всех влюбленных.

Билеты на мюзкил «Ничего не бойся, я с тобой» можно найти на сайте «Афиши».

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