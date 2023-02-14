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В Госдуме вновь обсудили американские биолаборатории. Один из депутатов обвинил США в создании Эболы

Семён Гудошников
Сегодня в 18:28

Госдума единогласно приняла обращение Федерального собрания «к парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории». В нем депутаты призвали парламенты других стран запросить у национальных правительств информацию о деятельности Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) Минобороны США.

По мнению парламентской комиссии, которую возглавляет Ирина Яровая, DTRA заключает с национальными правительствами «дискриминационные соглашения», чтобы «скрыть от граждан опасность проводимых исследований» в биолабораториях.

«Министерство обороны США осуществляет сбор особо опасных патогенных микроорганизмов для дальнейшего их исследования в своих профильных научных центрах, проводит отбор генетического материала, изучает особенности иммунной системы местного населения в целях
определения реакции человеческого организма на воздействие различных патогенов, которые могут быть потенциальными агентами биологического оружия», — говорится в обращении Федерального собрания.

В нем утверждается, что собранные патогены, биоматериалы и результаты их первичного изучения направляются в США под видом дипломатической почты. «Изложенные факты подтверждают наличие скрытых угроз не только для государств, на территориях которых находятся подконтрольные США биологические лаборатории, но и для всего человечества», — считают парламентарии.

Во время обсуждения документа в Госдуме депутат-единоросс Олег Матвейчев заявил, что вирус Эбола разработан США против африканцев, а птичий, коровий и свиной грипп — против других этнических групп. Каких именно, парламентарий не уточнил.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил создание биолабораторий с деятельностью нацистов во время Второй мировой войны, которая выражала «презрение к людям». «Предполагаю, что парламенты мира поддержат нас, даже те, которые пока не готовы согласиться с нами по очевидной оценке спецоперации», — цитирует его слова «Осторожно, новости».

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теги
ГосдумаФедеральное Собрание РоссииПентагонЛДПР
люди
Ирина ЯроваяОлег Матвейчев
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