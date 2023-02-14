В Госдуме вновь обсудили американские биолаборатории. Один из депутатов обвинил США в создании Эболы

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил создание биолабораторий с деятельностью нацистов во время Второй мировой войны, которая выражала «презрение к людям». «Предполагаю, что парламенты мира поддержат нас, даже те, которые пока не готовы согласиться с нами по очевидной оценке спецоперации», — цитирует его слова «Осторожно, новости».