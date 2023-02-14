Ученые беспокоятся, что истерия с аэростатами-шпионами может помешать исследованиям

С 10 февраля американские истребители сбили три неопознанных летающих объекта над территорией страны. Самым известным стал по совместительству самый первый НЛО, который оказался китайским аэростатом и, как выяснили власти США, был шпионским. Его сбили 4 февраля после нескольких дней парения в небе.
Китайское правительство в ответ обвинило США в незаконном запуске воздушных шаров в воздушное пространство страны «более десяти раз» с прошлого года: «Именно США злоупотребляют своей технологической мощью и занимаются массовым неизбирательным прослушиванием телефонных разговоров и тайными кражами по всему миру». А сбитый 4 февраля аэростат, по словам властей КНР, переносил прибор для исследования погоды и сбился с курса.
После инцидента с китайским аэростатом и подозрений в его шпионском назначении некоторые ученые выразили опасения, что теперь репутация воздушных шаров испортится, а исследования с их применением сорвутся. «В обществе есть некоторые опасения по поводу последствий истерии вокруг этой проблемы и того, как она повлияет на научные и любительские программы аэростатов», — заявил Vice Луис Э.Пачеко, сотрудник базы StratoCat с данными по использованию устройств.
Теперь в странах Европы, Южной Америки и Азии стали обращать больше внимания на воздушные шары, собирающие разные данные (например, о погоде).
Воздушные шары — они повсюду
10 февраля американские истребители в водах над Аляской обстреляли объект размером с небольшой автомобиль, который, по словам представителя министерства обороны, скорее всего, был воздушным шаром. На следующий день американский F-22 атаковал над территорией Юкон в Канаде цилиндрический объект, который был меньше китайского аэростата. 12 февраля над озером Гурон сбили восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями, которую впервые заметили над Монтаной за несколько дней до этого.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что все три объекта представляли угрозу для гражданской авиации, но они не передавали сигналы связи. Эксперты полагают, что американские власти даже не представляют, насколько много в американском небе летает на большой высоте воздушных шаров.
Каждый год Национальная метеорологическая служба США запускает около 60 тыс. воздушных шаров, которые долетают до стратосферы, это куда выше, чем высота сбитых летающих объектов. В той же Аляске больше площадок для запуска метеозондов, чем в любом другом штате.
Воздушные шары службы погоды собирают данные, которые защищают пассажирские самолеты от опасностей и позволяют экспертам прогнозировать возможное сильные штормы. За годы специальной программы NASA запустило более 1700 больших воздушных шаров с научными миссиями (к примеру, исследование озонового слоя), которые могут длиться месяцами.
Эксперты в области аэростатов заявили, что секретное оборонное агентство DARPA, отвечающее за разработку передовых технологий, экспериментирует с новым классом аэростатов длительного действия для использования на поле боя в качестве ретранслятора связи. В самом агентстве об этом слышат впервые, сообщает The New York Times.
193 государства-члена и территории Всемирной метеорологической организации регулярно запускают большое количество стратостатов, некоторые из них предназначены для долгосрочных миссий по сбору данных со всего мира. Воздушные шары также могут запускать в коммерческих целях.
Почему эксперты опасаются истерии вокруг воздушных шаров
«В течение многих лет вы ничего не слышали о воздушных шарах. Теперь мы ищем любые летающие объекты», — заметил профессор атмосферных наук в Университете Вайоминга. Он не приветствует намерения федеральных чиновников модернизировать радары и устройства слежения за атмосферой, потому что это может привести к скачку ложных тревог.
Дэнни Боуман, ученый из Национальной лаборатории Сандия, который использует высотные воздушные шары для изучения атмосферы, уже призвал воздухоплавателей четко маркировать свои устройства и координировать полеты с Федеральным авиационным управлением США.
По словам главы компании-производителя аэростатов и воздушных шаров Kaymont Consolidated Industries Пола Фетковица, некоторые шары бывают недостаточно надуты, поэтому не взлетают высоко и не лопаются, а продолжают бесцельно летать по небу. Он считает, что критика со стороны защитников природы, выступающих против аэростатов из‑за загрязнения окружающей среды, вынуждает владельцев шаров отмалчиваться и, например, не признавать, что сбитый объект принадлежит им. Исключением стал лишь Китай.
Не все воздушные шары используются в строго научных или коммерческих целях. Фетковиц рассказал о компании, которая купила шар, чтобы в небе включить альбом Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Другой его клиент поднял до стратосферы игрушку паровозика Томаса.
Некоторые страны, в том числе Коста-Рика и Канада, сообщили о наблюдениях подобных воздушных шаров и приступили к их уничтожению, но некоторые из устройств могут не иметь никакого отношения к шпионажу. Тайваньские военные заявили, что не обнаружили никаких аэростатов-шпионов, хотя до этого СМИ писали, что с помощью них Китай часто вторгался в воздушное пространство страны.
Воздушный объект, обнаруженный над Юконом на северо-западе Канады в субботу, был сбит по требованию премьер-министра Канады Джастина Трюдо, но некоторые ученые предполагают, что это мог быть воздушный шар, управляемый гражданскими лицами.
«Воздушные шары — это платформы, используемые для разных целей, — как нож, который может порезать вам еду или горло — все зависит от намерения», — прокомментировал Луис Э. Пачеко. Он подчеркнул, насколько важно не допустить, чтобы недавние инциденты и подозрения в шпионаже затмили потенциал воздушных шаров в исследованиях и образовании.