Ученые беспокоятся, что истерия с аэростатами-шпионами может помешать исследованиям

После инцидента с китайским аэростатом и подозрений в его шпионском назначении некоторые ученые выразили опасения, что теперь репутация воздушных шаров испортится, а исследования с их применением сорвутся. «В обществе есть некоторые опасения по поводу последствий истерии вокруг этой проблемы и того, как она повлияет на научные и любительские программы аэростатов», — заявил Vice Луис Э.Пачеко, сотрудник базы StratoCat с данными по использованию устройств.