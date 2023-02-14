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В феврале в российский прокат выйдет фильм «Бешенство» Дмитрия Дьяченко

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:07

23 февраля в российский прокат выйдет триллер «Бешенство» от режиссера «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».

«Отец везет своего сына в тайгу в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Но в районе начинается эпидемия бешенства у диких животных. Отец и сын оказываются в западне», — гласит официальный синопсис проекта.

В главных ролях снялись Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Александр Устюгов, Анна Уколова, Кирилл Полухин и Ангелина Стречина.

В качестве продюсеров выступили Павел Буря («Уроки фарси», «Лето») и Алексей Казаков («Побочный эффект», «Самый лучший день»), а сценариста — Алексей Казаков («Родные», «Горько!»).

По словам Бури, к идее снять «Бешенство» подвели публикации в СМИ о нападении бешеных волков на людей в Амурской области.

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