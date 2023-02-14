Верфь, построившая «Титаник», снова начнет строить суда

В Белфасте возобновит работу судостроительная верфь Harland & Wolff, на которой в 1912 году был построен «Титаник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
В 2020 году бизнесмен Джон Вуд выкупил верфь за 7,3 млн долларов, а в январе 2023-го компания заключила контракт на 1,8 млрд долларов с консорциумом во главе с испанской компанией Navantia на строительство трех военно-транспортных судов.
Новый владелец Harland & Wolff считает, что такое сотрудничество вдохнет новую жизнь в верфь и Северную Ирландию, которая на сегодняшний день является одним из самых бедных регионов в Великобритании.
Верфь Harland & Wolff была построена в 1861 году, но из‑за конкуренции с компаниями в Европе и Азии она стала приходить в упадок. По мнению Вуда, новые контракты позволят создать дополнительно до 700 рабочих мест и увеличить производственные мощности.