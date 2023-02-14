Реклама
Новости

Верфь, построившая «Титаник», снова начнет строить суда

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:38

В Белфасте возобновит работу судостроительная верфь Harland & Wolff, на которой в 1912 году был построен «Титаник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

В 2020 году бизнесмен Джон Вуд выкупил верфь за 7,3 млн долларов, а в январе 2023-го компания заключила контракт на 1,8 млрд долларов с консорциумом во главе с испанской компанией Navantia на строительство трех военно-транспортных судов.

Новый владелец Harland & Wolff считает, что такое сотрудничество вдохнет новую жизнь в верфь и Северную Ирландию, которая на сегодняшний день является одним из самых бедных регионов в Великобритании.

Верфь Harland & Wolff была построена в 1861 году, но из‑за конкуренции с компаниями в Европе и Азии она стала приходить в упадок. По мнению Вуда, новые контракты позволят создать дополнительно до 700 рабочих мест и увеличить производственные мощности.

расскажите друзьям
люди
Джон Вуд
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»