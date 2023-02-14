Верфь, построившая «Титаник», снова начнет строить суда

Верфь Harland & Wolff была построена в 1861 году, но из‑за конкуренции с компаниями в Европе и Азии она стала приходить в упадок. По мнению Вуда, новые контракты позволят создать дополнительно до 700 рабочих мест и увеличить производственные мощности.