Вин Дизель и режиссер Дэвид Туи воссоединятся для съемок четвертой части «Риддика»

«Наш легион фанатов требовал этого годами, и теперь мы наконец готовы ответить на их призыв к действию фильмом. Мое сотрудничество с Вином длится уже 20 лет, вместе мы создали три фильма, две видеоигры, аниме и комиксы для интернета», — рассказал режиссер.