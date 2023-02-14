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Вин Дизель и режиссер Дэвид Туи воссоединятся для съемок четвертой части «Риддика»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:00

Вин Дизель и режиссер Дэвид Туи вновь поработают вместе над продолжением «Риддика» с подзаголовком «Фурия». Об этом сообщает Hypebeast.

По сюжету ленты Риддик возвращается на свою родную планету Фурия. Там он обнаруживает, что фурийцы теперь борются за свое существование, опасаясь нового врага.

Любимая поклонниками научной фантастики франшиза стартовала в 2000 году с фильма «Черная дыра». Затем в 2004 году вышла лента «Хроники Риддика», а в 2013-м — «Риддик». В фильмах главную роль исполняет Дизель, а режиссирует их Туи. Он снял все фильмы вселенной.

«Наш легион фанатов требовал этого годами, и теперь мы наконец готовы ответить на их призыв к действию фильмом. Мое сотрудничество с Вином длится уже 20 лет, вместе мы создали три фильма, две видеоигры, аниме и комиксы для интернета», — рассказал режиссер.

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