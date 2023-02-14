Ноэми Мерлан исполнит главную роль в фильме Одри Диван «Эммануэль»

Режиссер поделилась, что хотела бы исследовать стремление к удовольствиям женщины, которая уже нашла себя в жизни. «С моим соавтором Ребеккой Злотовски мы представили женщину, у которой есть власть, которая пробила себе дорогу, взобралась на свою вершину и также выстроила вокруг себя броню», — сказала она.