Ноэми Мерлан исполнит главную роль в фильме Одри Диван «Эммануэль»

Звезда драмы «Портрет девушки в огне» Ноэми Мерлан, которую также можно увидеть в недавно вышедшей картине Тодда Филда «Тар», сыграет в фильме Одри Диван «Эммануэль». Об этом сообщил Deadline.
Съемки фильма начнутся в сентябре в Гонконге. Для Диван «Эммануэль» станет первой лентой, снятой на английском языке. Тем не менее, режиссер сама написала сценарий будущей картины вместе с Ребеккой Злотовски.
Мерлан же ранее уже сниматась в англоязычной картине — ей была «Тар». Новый проект актрисы будет спродюсирован компаниями Chantelouve, Rectabgle Productions и Wild Bunch International.
«Мне нравятся истории, рассказанные через тело. С „Событием“ я провела последние несколько лет, изучая идею боли. Затем, я бы сказала „естественно“, мне захотелось изучить наслаждение. Я хотела бы вернуть ему его благородные качества, мне нравится снимать тело, глядя на него искренне, но не провокационно», — заявила Диван.
Кинематографистка призналась, что намерена использовать в фильме «грамматику, специфичную для пония эротизма». «Эротизм основан как на том, что мы показываем, так и на том, что мы скрываем», — пояснила режиссер.
По словам Диван, Эммануэль в ее ленте будет похожа на нее саму. «Я всегда чувствую необходимость искать интимную свяь с историей. Так что действие моего фильма развернется в наши дни, Эммануэль будет женщиной, близкой мне по возрасту», — рассказала Диван.
Режиссер поделилась, что хотела бы исследовать стремление к удовольствиям женщины, которая уже нашла себя в жизни. «С моим соавтором Ребеккой Злотовски мы представили женщину, у которой есть власть, которая пробила себе дорогу, взобралась на свою вершину и также выстроила вокруг себя броню», — сказала она.
«Она чувствует себя одинокой. Но как нам избавиться от одиночества? Эммануэль — это история женщины, пытающейся освободиться. Весь фильм — о том, как проложить путь к другому человеку», — добавила кинематографистка.
Диван заявила, что действие фильма будет происходить в роскошном отеле, где работает Эммануэль. «Мне нравится идея его коридоров, где мои персонажи соприкасаются друг с другом, встречаются, ищут друг друга», — отметила автор.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Эммануэль в картине Диван сыграет Леа Сейду. Однако затем режиссер изменила свои планы. «Я люблю Леа Сейду и хочу снять с ней фильм однажды. Но для меня она не была тем персонажем, которого я представила», — объяснила Диван, назвав Мерлан в свою очередь «той самой».