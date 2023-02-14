На ютуб-канале RLJE Films опубликовали трейлер триллера «Дети кукурузы» — новой экранизации рассказа Стивена Кинга, которая выйдет на экраны кинотеатров 3 марта. Фильм снял режиссер Курт Уиммер («Эквилибриум», «Ультрафиолет»).
Главные роли в картине исполнили Елена Кампурис («Моя большая греческая свадьба 2», «Мужчины, женщины и дети»), Кейт Мойер («Рассказ служанки», «Наш дом»), Каллан Малвей («Мстители: Финал», «Убей меня трижды») и Брюс Спенс («Хроники Нарнии: Покоритель Зари»).
Новая лента покажет «восхождение следующего поколения зла». Действие фильма развернется в Небраске. В центре сюжета окажется 12-летняя девочка, в которую вселяется темный дух.
Трейлер демонстрирует, как героиня становится лидером группы детей из городка под названием Гатлин. Ее замысел — убедить их убить взрослых и всех, кто не согласен с ее властью. Остановить зловещего ребенка берется местный старшеклассник.
Фильм снят по сценарию Уиммера. В нем, помимо уже названных актеров, приняли участие Стивен Хантер, Эрика Хейнац, Анна Самсон, Сиси Стрингер, Эндрю С. Гилберт. Продюсерами слэшера стали Джон Балдекки, Лукас Фостер и Дуг Барри.