Кифер Сазерленд сыграет в экшн-триллере «Зима уивает»

Канадский актер Кифер Сазерленд, известный по фильмам «Последний свет» и «Зеркала», сыграет в экшн-триллере «Зима убивает» («The Winter Kills»). Его снимет режиссер Джон Сталберг-мл., сообщил Deadline.
Сазерленд исполнит роль потерявшего уважение полицейского, который преследует серийного убийцу, виновного в смерти его напарника. Спустя десять лет преступник появляется снова, и герой решает остановить его во что бы то ни стало.
Сценарий фильм написал Бен Флоро Карни. Продюсерами картины выступили Патрик Ризотти, Пол Йоханссон, Дэвид Гульельмо, Джон Джр, Уайетт Расселл, Оливер Хадсон, сам Сталберг-мл. и XYZ Films. Съемки начнутся весной в Нью-Джерси.
«Кифер Сазерленд — больше, чем просто идеальный актер для этого фильма, он абсолютная легенда, и я очень рад объединить его редкий талант с ролью, которая потребует от него все до последней капли», — заявил Сталберг-мл.