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Режиссер «Приключений Паддингтона» Пол Кинг снимет фильм о Фреде Астере

Юлия Онодэра
Вчера в 23:31

Режиссер Пол Кинг, снявший фильм «Приключения Паддингтона» и его сиквел, поставит байопик о легендарном голливудском актере Фреде Астере. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Главную роль в фильме исполнит Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой», «Анчартед: На картах не значится»). Среди продюсеров картины — Эми Паскаль, Рейчел О’Коннер, Бен Холден и Джош Хайамс.

Детали сюжета будущей ленты держатся в секрете. Известно, что картина сосредоточится на отношениях между Астером и его сестрой Адель. Фред и Адель были неразлучны более 20 лет и работали на сцене вместе.

Однако в 1932 году дуэт распался, когда Адель вышла замуж. По свидетельствам современников, брак сестры стал ударом для Астера. Однако именно он толкнул артиста к ролям в Голливуде, которые принесли ему оглушительный успех.

Сценарий фильма подготовит Ли Холл («Билли Эллиот») — он адаптирует наработки Ноа Пинка. Когда начнутся съемки байопика, пока не ясно. В данный момент Кинг занят созданием картины «Вилли Вонка» с Тимоте Шаламе в главной роли.

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Пол КингАдельТом ХолландЭми Паскаль
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