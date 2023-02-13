Режиссер «Приключений Паддингтона» Пол Кинг снимет фильм о Фреде Астере

Главную роль в фильме исполнит Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой», «Анчартед: На картах не значится»). Среди продюсеров картины — Эми Паскаль, Рейчел О’Коннер, Бен Холден и Джош Хайамс.
Детали сюжета будущей ленты держатся в секрете. Известно, что картина сосредоточится на отношениях между Астером и его сестрой Адель. Фред и Адель были неразлучны более 20 лет и работали на сцене вместе.
Однако в 1932 году дуэт распался, когда Адель вышла замуж. По свидетельствам современников, брак сестры стал ударом для Астера. Однако именно он толкнул артиста к ролям в Голливуде, которые принесли ему оглушительный успех.
Сценарий фильма подготовит Ли Холл («Билли Эллиот») — он адаптирует наработки Ноа Пинка. Когда начнутся съемки байопика, пока не ясно. В данный момент Кинг занят созданием картины «Вилли Вонка» с Тимоте Шаламе в главной роли.