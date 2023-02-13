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Ученые выяснили, что загрязненный воздух увеличивает риск депрессии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:26

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что загрязненный воздух увеличивает риск развития депрессии в пожилом возрасте. Об этом сообщил журнал JAMA Network Open.

Специалисты проанализировали состояние почти 9 млн человек в возрасте 64 лет и более. Ученые наблюдали на испытуемыми в течение одиннадцати лет. У 1,5 млн участников исследования появились признаки депрессии.

При этом чем в более загрязненной среде проживали люди, тем чаще они сталкивались с этим психическим расстройством. Увеличение в воздухе твердых частиц, диоксида азота и озона на 5 единиц повышало риск депрессии на 0,91, 0,61 и 2,13% соответственно.

Исследователи надеются, что их работа поможет улучшить понимание того, как возникает депрессия и как ее предотвращать. В частности, ученые рассчитывают, что в дальнейшем появится больше исследований связи окружающей среды и ментальных расстройств.

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