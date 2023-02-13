Ученые выяснили, что загрязненный воздух увеличивает риск депрессии

При этом чем в более загрязненной среде проживали люди, тем чаще они сталкивались с этим психическим расстройством. Увеличение в воздухе твердых частиц, диоксида азота и озона на 5 единиц повышало риск депрессии на 0,91, 0,61 и 2,13% соответственно.