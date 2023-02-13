В России ожидаемая продолжительность жизни выросла до 72,6 года

В России в 2022 году выросла ожидаемая продолжительность жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
По ее словам, показатель увеличился до 72,6 года. Голикова также заметила, что за 2022 год снизилась младенческая смертность.
«Создано более 1600 объектов первичного звена, произведено 1,4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи», — отметила вице-премьер.
В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составила 70,6 года. В конце 2022-го глава Минздрава Михаил Мурашко прогнозировал, что по итогам года продолжительность жизни составит 72,4 года.