Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

Редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист своей XI премии. В ней представлены значимые события в области искусства за 2022 год.
В номинации «Музей года» представлены Государственный исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А.В.Щусева, Музей русского импрессионизма, Нижегородский государственный художественный музей, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Центр «Зотов», Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
За победу в категории «Выставка года» поборются I Международная биеннале «Искусство будущего» (МАММ), «Виктор Цой. Путь героя» (ЦВЗ «Манеж»), «Между небом и землей» (ГМИИ имени А.С.Пушкина), «Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений» («ГЭС-2»), «Михаил Врубель» (Третьяковская галерея) и другие.
За личный вклад награду могут получить меценаты Михаил и Елена Карисаловы, основатель и директор ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель фонда поддержки современного искусства Ruarts и галереи Ruarts Марианна Сардарова, основатель фонда современного искусства «Винзавод» Софья Троценко или сооснователи творческого сообщества «Мира» Евгения Казарновская, Андрей Попов, Дмитрий Разумов.
Полный список номинантов опубликован на сайте газеты The Art Newspaper Russia.