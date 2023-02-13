23 февраля в России выйдет «Рыцарь теней» с Джеки Чаном

23 февраля в российский прокат выйдет китайский фильм «Рыцарь теней» с Джеки Чаном в главной роли. Режиссер Янь Цзя снял историю про волшебника Пу Сунлин, охотящегося на колдунов из других измерений. Купить билеты можно здесь.
Пу Сунлин, герой Джеки Чана, живет на вершине горы вместе со своими помощниками, веселыми гоблинами. Помогая поймать похитителя драгоценностей, Пу встречает опасных соперников — колдунью вместе со своей сестрой, которые питаются душами молодых девушек после обещаний о вечной красоте.
Основой фильма послужили рассказы Пу Сунлина, также известного под псевдонимом Ляо Чжай. К оригинальной истории были добавлены магические персонажи, а сам автор превратился в охотника на демонов.
Актерскую компанию Чану составили Элейн Чжун, Этан Жуань, Линь Пэн и Остин Линь. Действие фильма происходит в горном китайском городке Чжанцзяцзе провинции Хунань — знаменитом природном парке.
Снимаясь в экшн-фильмах уже более полувека, Чан признается, что для этой истории ему было сложно придумать нетривиальные боевые сцены. В «Рыцаре теней» актер сотрудничает со своим давним товарищем Хе Джуном, победителем в номинации «Лучшая хореография боевиков» на Hong Kong Film Awards и Golden Horse Awards.