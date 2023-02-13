23 февраля в России выйдет «Рыцарь теней» с Джеки Чаном

Снимаясь в экшн-фильмах уже более полувека, Чан признается, что для этой истории ему было сложно придумать нетривиальные боевые сцены. В «Рыцаре теней» актер сотрудничает со своим давним товарищем Хе Джуном, победителем в номинации «Лучшая хореография боевиков» на Hong Kong Film Awards и Golden Horse Awards.