Опрос: почти 50% россиянок не пойдут на свидание с человеком других политических взглядов

Россиянки все чаще обращают внимание на политические взгляды потенциального партнера, поделились результатами опроса с «Афишей Daily» эксперты сервиса для знакомств Mamba. Более 40% россиян волнует мнение человека о политике, и для женщин этот вопрос стоит острее, чем для мужчин.
Более трети россиянок интересуются политическими взглядами при знакомстве, еще 15% этот аспект крайне важен. Если позиции двух людей настолько сильно различаются, то почти половина опрошенных женщин откажутся от предложения встретиться вживую: они либо считают, что схожие мнения в этих вопросах — залог гармонии в паре, либо боятся, что мужчина с противоположными взглядами просто не будет им интересен.
Среди мужчин 42% не задумываются о мнении по политике потенциальной партнерши вовсе, более 70% согласны на встречу с девушкой других политических взглядов. 40% респонденток же отметили, что годом ранее не обращали на политику при знакомствах никакого внимания.
Опрошенные не спешат задавать вопросы про политические взгляды напрямую — 60% считают, что это неуместная тема для первой встречи, хотя респонденты старше 50 лет этого не чураются. Каждый десятый пытается догадаться, что же новый мэтч думает о политике, по анкете в сервисе или соцсетям. Более 35% россиянок стараются аккуратно выведать информацию в разговоре или переписке.
Директор по маркетингу Mamba Ольга Морозова отметила, что рост заинтересованности к политическим взглядам у пользователей сервиса вырос с начала прошлого года. В опросе Mamba приняли участие 3470 совершеннолетних пользователей.