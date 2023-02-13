Опрос: почти 50% россиянок не пойдут на свидание с человеком других политических взглядов

Более трети россиянок интересуются политическими взглядами при знакомстве, еще 15% этот аспект крайне важен. Если позиции двух людей настолько сильно различаются, то почти половина опрошенных женщин откажутся от предложения встретиться вживую: они либо считают, что схожие мнения в этих вопросах — залог гармонии в паре, либо боятся, что мужчина с противоположными взглядами просто не будет им интересен.