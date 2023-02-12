Хит BTS и Холзи «Boy With Luv» стал первой корейской песней с миллиардом прослушиваний на Spotify

Хит кей-поп-группы BTS и американской певицы Холзи «Boy With Luv» стал первой песней на корейском языке, преодолевшей отметку в миллиард прослушиваний на Spotify. Композиция вышла в 2019 году и тогда же быстро побила рекорд самого просматриваемого дебютного музыкального видео в истории YouTube.
Еще в 2021 году BTS стала первой корейской группой, которая набрала миллиард прослушиваний с «Dynamite». В прошлом году англоязычный хит BTS «Butter» стал вторым синглом группы, набравшим более миллиарда прослушиваний на Spotify.
«Для нас было действительно здорово собраться вместе и сделать что‑то, что отражает всех нас. Это по-настоящему особенный союз музыки в Америке и музыки в Корее, это наша музыка для всего мира», — говорила Холзи о «Boy With Luv».
Сейчас BTS взяла перерыв — все семь участников должны пройти обязательную военную службу в Южной Корее. Ее лейбл Big Hit Music передавал слова артистов: они «с нетерпением ждут возможности снова собраться как группа примерно в 2025 году».