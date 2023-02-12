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В Турции выдали ордера на арест 113 человек из‑за обрушений зданий при землетрясении

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

В Турции в нарушении правил строительства подозревается 131 человек. Одного из них арестовали, в отношении еще 113 человек были выданы ордера на арест, передает Anadolu.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что отделы по расследованию преступлений, связанных с землетрясением, созданы прокуратурами по указанию Министерства юстиции в 10 пострадавших провинциях на юго-востоке страны. По меньшей мере, 24 617 человек погибли в результате двух сильных землетрясений 6 февраля, добавил он.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум заявил, что были проведены проверки 171 882 зданий в 10 провинциях. 120 940 конструкций в 24 921 здании обрушились, нуждаются в срочном сносе или серьезно повреждены, добавил он.

На местах завалов продолжает работать 32 071 поисково-спасательная команда. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате землетрясений пострадали 80 278 человек.

11 февраля стало известно, что число погибших в результате землетрясений возросло до 20 937 человек. Спасены более 80 тыс. человек, эвакуированы из зоны катастрофы более 92 000.

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