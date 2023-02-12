Реклама
Новости

«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Виктория Шанина
Сегодня в 08:45

Мадридский «Реал» выиграл чемпионат мира среди клубов. Об этом пишет Sports.ru.

В финале турнира «Реал» встретился» с саудовской командой «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 5:3.

Лучшим игроком клубного чемпионата мира признали Винисиуса Жуниора, который забил три гола и отдал один голевой пас. На втором месте также оказался игрок «Реала» Феде Вальверде. А «Бронзовый мяч» получил нападающий «Аль-Хиляля» Лусиано Вьетто.

Для «Реала» это уже пятый трофей чемпионата мира по футболу среди клубов — по этому показателю команда является лидером. Следом идут «Барса» (выигрывала КЧМ три раза), «Бавария» и «Коринтианс» (по два раза).

Если добавить победы «Реала» в матче за Межконтинентальный кубок, то команда стала чемпионом в восьмой раз.

Вместе с тем мадридский «Реал» обошел каталонскую «Барселону» по количеству завоеванных трофеев. Выиграв клубный чемпионат мира, команда завоевала свой 100-й трофей. На счету «Барселоны» всего 98 титулов.

расскажите друзьям
теги
Реал
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»