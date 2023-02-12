«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу

В финале турнира «Реал» встретился» с саудовской командой «Аль-Хиляль». Игра завершилась со счетом 5:3.
Лучшим игроком клубного чемпионата мира признали Винисиуса Жуниора, который забил три гола и отдал один голевой пас. На втором месте также оказался игрок «Реала» Феде Вальверде. А «Бронзовый мяч» получил нападающий «Аль-Хиляля» Лусиано Вьетто.
Для «Реала» это уже пятый трофей чемпионата мира по футболу среди клубов — по этому показателю команда является лидером. Следом идут «Барса» (выигрывала КЧМ три раза), «Бавария» и «Коринтианс» (по два раза).
Если добавить победы «Реала» в матче за Межконтинентальный кубок, то команда стала чемпионом в восьмой раз.
Вместе с тем мадридский «Реал» обошел каталонскую «Барселону» по количеству завоеванных трофеев. Выиграв клубный чемпионат мира, команда завоевала свой 100-й трофей. На счету «Барселоны» всего 98 титулов.