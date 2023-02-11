Снесенные в Мариуполе дома решили переработать в бетонную крошку для укладки дорог

Разрушенные в Мариуполе здания, которые не подлежат восстановлению, начали перерабатывать в бетонную крошку. Ее будут использовать при строительстве дорог, сообщил РИА «Новости» директор муниципального предприятия «Коммунальник» Дмитрий Хаджинов.
Боевые действия в Мариуполе привели к тому, что многие дома, в том числе жилые, лишились прочности стройматериалов и несущих конструкций и стали непригодными для жилья и восстановления, пишет информагентство. Их сносят во всех четырех районах города.
В данный момент на полигоне накопилось около 2,5 млн тонн строительного мусора, который занимает по площади 37 гектаров, рассказал Хаджинов. Министерство строительства России передало четыре дробильные установки и четыре установки «Грохот» для разделения бетона на четыре фракции. Затем с помощью мобильных шредерных установок материалы перерабатываются в бетонную крошку.
Мариуполь стал подконтролен российским военным в середине мая. Бои в городе шли с начала марта. Осада «Азовстали» продолжалась на протяжении почти месяца.