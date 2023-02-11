Снесенные в Мариуполе дома решили переработать в бетонную крошку для укладки дорог

В данный момент на полигоне накопилось около 2,5 млн тонн строительного мусора, который занимает по площади 37 гектаров, рассказал Хаджинов. Министерство строительства России передало четыре дробильные установки и четыре установки «Грохот» для разделения бетона на четыре фракции. Затем с помощью мобильных шредерных установок материалы перерабатываются в бетонную крошку.