На форумах сообщили о блокировках звонков на смартфонах OnePlus 11, купленных в Китае

«На XDA человек прошил на окси [OxygenOS] телефон. Он сам живет в Китае, активировал с китайской симки, но у него есть дополнительная малазийская. В общем, если вставить ее, выбивает это уведомление о региональных ограничениях, но при этом звонить можно», — написал Grin1902 на форуме 4PDA.