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На форумах сообщили о блокировках звонков на смартфонах OnePlus 11, купленных в Китае

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:03

Пользователи форумов 4PDA, XDA и OnePlus Community сообщили о блокировке функции телефонных звонков на смартфонах OnePlus 11 в версии для китайского рынка. Речь идет о моделях, купленных в Китае, но SIM-карты в которых были активированы за пределами страны.

Главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров показал, как выглядит уведомление об ограничениях. Также он опубликовал, с его слов, официальный ответ российского отделения компании бренда Oppo: «Сегодня бренд OnePlus официально не представлен на российском рынке. При возникновении проблем мы рекомендуем обращаться по месту приобретения устройства».

© Лысый из МТ/Telegram

С блокировкой столкнулись пользователи OnePlus 11 со всего мира, в том числе из России. Некоторые рассказывают, что им удалось обойти ограничение с помощью перепрошивки смартфона на оболочку OxygenOS, предназначенную для глобального рынка.

«На XDA человек прошил на окси [OxygenOS] телефон. Он сам живет в Китае, активировал с китайской симки, но у него есть дополнительная малазийская. В общем, если вставить ее, выбивает это уведомление о региональных ограничениях, но при этом звонить можно», — написал Grin1902 на форуме 4PDA.

OnePlus могла ввести блокировку для предотвращения продаж смартфона в Европе до выпуска его глобальной версии. Пользователь 4PDA со ссылкой на «ребят из европейского офиса» передал, что после старта продаж 20 февраля ограничение исчезнет.

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