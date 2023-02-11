Пьер Нинэ сыграет главную роль в новой экранизации «Графа Монте-Кристо»

В настоящее время фильм находится на стадии подготовки к съемкам, которые будут проходить с июля по декабрь во Франции. Ранее Нинэ можно было увидеть в биографическом фильме Джалиля Леспера «Ив Сен-Лоран» в роли модельера, а также в «Черном ящике», «Идеальном мужчине» и «Притворись моим парнем».