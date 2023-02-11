Пьер Нинэ сыграет главную роль в новой экранизации «Графа Монте-Кристо»

Французский актер Пьер Нинэ сыграет Эдмона Дантеса в экранизации романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Созданием займутся компании Pathé и Chapter 2, которые скоро выпустят сразу две фильма по «Трем мушкетерам», сообщает Variety.
«„Граф Монте-Кристо“ — одна из величайших когда‑либо рассказанных историй. Настоящий миф, смешивающий несколько кинематографических жанров — приключения и триллер, наложенные на невероятно мощную историю любви», — рассказали сценаристы Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер. По их словам, повествование будет вестись от лица Дантеса, «первого французского супергероя, который уходит от света в тень, принимая образ мстителя в маске».
В настоящее время фильм находится на стадии подготовки к съемкам, которые будут проходить с июля по декабрь во Франции. Ранее Нинэ можно было увидеть в биографическом фильме Джалиля Леспера «Ив Сен-Лоран» в роли модельера, а также в «Черном ящике», «Идеальном мужчине» и «Притворись моим парнем».
Во французских кинотеатрах фильм выйдет в прокат 23 октября 2024 года.