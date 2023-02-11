Coca-Cola и Realme выпустили «Кока-кола-фон»

Официальное название смартфона — Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. Устройство стилизовано под Coca-Cola не только в дизайне, но и в интерфейсе — например, затвор камеры издает звук открытия газировки. Экран блокировки, анимация зарядки и значки приложений тоже отсылают к известному бренду.