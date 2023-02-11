Реклама
Новости

Coca-Cola и Realme выпустили «Кока-кола-фон»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:48

Китайский производитель смартфонов выпустил модель, стилизованную под банку Coca-Cola. «Кока-кола-фон» начнут продавать сначала в Индии по 20 999 индийских рупий (около 19 000 рублей), сообщает The Verge.

Официальное название смартфона — Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. Устройство стилизовано под Coca-Cola не только в дизайне, но и в интерфейсе — например, затвор камеры издает звук открытия газировки. Экран блокировки, анимация зарядки и значки приложений тоже отсылают к известному бренду.

Оригинальная базовая модель — Realme 10 Pro. Смартфон получил 6,7-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400×1080 точек с частотой обновления изображения 120 Гц, чип Snapdragon 695 от Qualcomm, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также основную камеру на 108 Мп с датчиком глубины 2 Мп.

расскажите друзьям
теги
Coca-ColaQualcomm
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»