Coca-Cola и Realme выпустили «Кока-кола-фон»

Китайский производитель смартфонов выпустил модель, стилизованную под банку Coca-Cola. «Кока-кола-фон» начнут продавать сначала в Индии по 20 999 индийских рупий (около 19 000 рублей), сообщает The Verge.
Официальное название смартфона — Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. Устройство стилизовано под Coca-Cola не только в дизайне, но и в интерфейсе — например, затвор камеры издает звук открытия газировки. Экран блокировки, анимация зарядки и значки приложений тоже отсылают к известному бренду.
Оригинальная базовая модель — Realme 10 Pro. Смартфон получил 6,7-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400×1080 точек с частотой обновления изображения 120 Гц, чип Snapdragon 695 от Qualcomm, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также основную камеру на 108 Мп с датчиком глубины 2 Мп.