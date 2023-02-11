На Хмельницкой АЭС остановили работу одного из энергоблоков

Там также отметили, что ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС (ей является Запорожская) «остается нестабильной и непредсказуемой», поскольку она находится в зоне активных боевых действий. В МАГАТЭ заявили о необходимости принять срочные меры по защите АЭС и работающих на ней людей.