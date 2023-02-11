На Хмельницкой АЭС остановили работу одного из энергоблоков

На территории Украины остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
По его информации, энергоблок отключили в связи с «нестабильностью в электросети из‑за обстрела». На двух других украинских АЭС — Ровенской и Южно-Украинской — снизили выработку электроэнергии «в качестве меры предосторожности».
«Эти события были подтверждены миссиями МАГАТЭ, которые находятся на АЭС, они также подтвердили, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работают должны образом», — отметили в агентстве.
Там также отметили, что ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС (ей является Запорожская) «остается нестабильной и непредсказуемой», поскольку она находится в зоне активных боевых действий. В МАГАТЭ заявили о необходимости принять срочные меры по защите АЭС и работающих на ней людей.