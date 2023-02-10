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В Лондоне умер британский режиссер Хью Хадсон, снявший «Огненные колесницы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:54

В Лондоне в возрасте 86 лет умер британский режиссер Хью Хадсон, известный как постановщик картины «Огненные колесницы». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью кинематографиста.

Хадсон скончался в большице Чаринг-кросс 10 февраля после непродолжительной болезни, рассказали родственники режиссера. Они отметили, что у кинематографиста остались жена Марьям, сын Томас и экс-супруга Сью.

«Мне будет его очень не хватать. „Огненные колесницы“ стал одним из самых великолепных опытов моей профессиональной жизни, и, как многие другие, я обязан ему тем, что последовало за этим», — заявил актер Найджел Хэверс, работавший с Хадсоном.

Хью Хадсон родился в 1936 году. Он начал свою кинокарьеру в Париже. Пик его творчества пришелся на 80-е годы. В 1981 году он снял картину «Огненные колесницы», которая получила две премии Каннского фестиваля и четыре награды «Оскар».

Позднее он выпустил ленты «Революция», «Заблудшие ангелы», «Люмьер и компания» и другие. Последней работой режиссера стала историческая драма «Альтамира» — ее Хадсон представил в 2016 году.

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