В Лондоне умер британский режиссер Хью Хадсон, снявший «Огненные колесницы»

«Мне будет его очень не хватать. „Огненные колесницы“ стал одним из самых великолепных опытов моей профессиональной жизни, и, как многие другие, я обязан ему тем, что последовало за этим», — заявил актер Найджел Хэверс, работавший с Хадсоном.