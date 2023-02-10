Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в фильме Кирстен Джонсон

«Мы используем Берлин как отправную точку для проекта и снимаем документальные кадры с Кристен в качестве главы жюри Берлинского фестиваля, а также обсуждаем с ней, как она станет Зонтаг. Это будет драма, но с документальным аспектом. У Кристен замечательный подход к повествованию, и он столь показателен, что мы хотим задокументировать это», — рассказала соучредитель Brouhaha Entertainment Габриэль Тана.