Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в фильме Кирстен Джонсон

Американская актриса Кристен Стюарт, снявшаяся в фильмах «Сумерки» и «Спенсер», сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в байопике, который поставит режиссер Кристен Джонсон («Дик Джонсон мертв», «Дэдлайн»). Об этом сообщил Screen Daily.
Фильм выпустит компания Brouhaha Entertainment. В основу картины ляжет книга Бена Мозера «Зонтаг: Ее жизнь». Сценарий Джонсон напишет вместе с Лизой Крон. Съемки начнутся в ближайшее время в Берлине, а затем переместятся в Калифорнию, Нью-Йорк, Париж и Сараево.
«Мы используем Берлин как отправную точку для проекта и снимаем документальные кадры с Кристен в качестве главы жюри Берлинского фестиваля, а также обсуждаем с ней, как она станет Зонтаг. Это будет драма, но с документальным аспектом. У Кристен замечательный подход к повествованию, и он столь показателен, что мы хотим задокументировать это», — рассказала соучредитель Brouhaha Entertainment Габриэль Тана.
Сьюзен Зонтаг известна как критик и автор таких значимых работ как «О фотографии», «Против интерпретации» и «Смотрим на чужие страдания», а также как писательница. Она высказывалась против внешней политики США и бездействия американского правительства в борьбе с ВИЧ. Она скончалась в 2004 году от лейкемии.