Дептранс Москвы запустил сервис поиска жилых комплексов по транспортной доступности

Департамент транспорта Москвы запустил в тестовом режиме сервис независимой оценки транспортной доступности жилых комплексов. «Узнай про ЖК» использует данные ведомства и навигационной компании «2ГИС», рассказали «Афише Daily».
Сейчас представленный на сайте рейтинга каталог содержит данные о 260 новых ЖК, построенных с 2021 года. Чем выше рейтинг конкретной новостройки — тем лучше она обеспечена транспортом. Для сравнения разработчики ввели 35 параметров, каждому из которых присвоен «вес» в зависимости от значимости: удаленность дома от метро имеет максимальный вес в расчете рейтинга, потому что подземка сегодня самый востребованный вид общественного транспорта.
Рейтинг новостройки складывается из двух показателей. Первый оценивает географическую доступность дома: сильно ли перегружены соседние улицы, удобно ли добираться до дома на машине, насколько близко школы и больницы, станции метро и остановки. Второй показывает, насколько удачно спроектирована инфраструктура внутри самого ЖК: предусмотрен ли безопасный двор без машин, есть ли рядом пешеходные дорожки и достаточно ли их для комфортной прогулки, есть ли парковочное пространство, удобно ли выходить из комплекса пешком.
Разработать сервис поручил мэр Москвы Сергей Собянин, когда узнал, что единого подхода к оценке ЖК до сих пор нет. Протестировать сервис можно не только на его сайте, но и на сайте «Циана», который помогал в разработке.