Дептранс Москвы запустил сервис поиска жилых комплексов по транспортной доступности

Рейтинг новостройки складывается из двух показателей. Первый оценивает географическую доступность дома: сильно ли перегружены соседние улицы, удобно ли добираться до дома на машине, насколько близко школы и больницы, станции метро и остановки. Второй показывает, насколько удачно спроектирована инфраструктура внутри самого ЖК: предусмотрен ли безопасный двор без машин, есть ли рядом пешеходные дорожки и достаточно ли их для комфортной прогулки, есть ли парковочное пространство, удобно ли выходить из комплекса пешком.