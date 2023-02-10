Дилан Спраус и Вирджиния Гарднер в трейлере фильма «Мое прекрасное несчастье»

Вышел новый трейлер фильма «Мое прекрасное несчастье» по одноименному бестселлеру Джейми Макгвайр. Премьера состоится 12 апреля.
Картина расскажет о звезде колледжа Трэвисе и первокурснице Эбби. По ночам он вместе с друзьями участвует в подпольных боксерских матчах, где Эбби его впервые встречает.
Трэвис пытается произвести на Эбби впечатление, но она не поддается его чарам. Тогда звезда колледжа вызывает ее на спор, который приводит к тому, что они живут вместе в его квартире.
Главные роли исполнили Дилан Спраус и Вирджиния Гарднер. Помимо них, в картине снялись Остин Норт, Либе Барер, Нил Бишоп, Микки Дартфорд, Джек Хескет, Деклан Майкл Лэрд, Тревор Ван Уден, Брайан Остин Грин и другие.