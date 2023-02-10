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Дилан Спраус и Вирджиния Гарднер в трейлере фильма «Мое прекрасное несчастье»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:27

Вышел новый трейлер фильма «Мое прекрасное несчастье» по одноименному бестселлеру Джейми Макгвайр. Премьера состоится 12 апреля.

Картина расскажет о звезде колледжа Трэвисе и первокурснице Эбби. По ночам он вместе с друзьями участвует в подпольных боксерских матчах, где Эбби его впервые встречает.

Трэвис пытается произвести на Эбби впечатление, но она не поддается его чарам. Тогда звезда колледжа вызывает ее на спор, который приводит к тому, что они живут вместе в его квартире.

Режиссером фильма стал Роджер Камбл, снявший «Жестокие игры» 2013 года и «После. Глава 2».

Главные роли исполнили Дилан Спраус и Вирджиния Гарднер. Помимо них, в картине снялись Остин Норт, Либе Барер, Нил Бишоп, Микки Дартфорд, Джек Хескет, Деклан Майкл Лэрд, Тревор Ван Уден, Брайан Остин Грин и другие.

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