Дом в Уфе, где жил Федор Шаляпин, могут снести

Шаляпин начинал свою карьеру в Уфе — работал в хоре опереточной труппы под руководством Семена Семенова-Самарского. В своем дебюте, опере «Галька», он исполнил партию Стольника. Спустя годы, описывая первое выступление в Милане, Шаляпин говорил: «Я дрожал так же, как на первом дебюте в Уфе, в „Гальке“, и так же не чувствовал под собой сцены».