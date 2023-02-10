Дом в Уфе, где жил Федор Шаляпин, могут снести

Дом 1 по улице Гоголя в Уфе, где жил оперный певец Федор Шаляпин, могут снести, пишет «Российская газета».
Издание уточняет: «На южном склоне реки Белой на площади 130 тысяч квадратных метров будет построен межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра. Судя по схеме, территория захватывает и начало улицы Гоголя».
Здание признано объектом культурного наследия. Музеем оно не является (в общественной организации «Шаляпинский центр», которая, как сообщалось, занимается сохранением памяти об исполнителе, рассказали, что выступают за его создание) — дом жилой. Как пишет газета, его должны были реконструировать, однако работы начаты не были.
О конкретных планах местных властей или частных инвесторов на дальнейшую судьбу здания не сообщается. Мемориальный музей «Шаляпин в Уфе» создадут в другом месте — он разместится в особняке по адресу ул. Свердлова, 86, который власти выкупят у собственника.
Шаляпин начинал свою карьеру в Уфе — работал в хоре опереточной труппы под руководством Семена Семенова-Самарского. В своем дебюте, опере «Галька», он исполнил партию Стольника. Спустя годы, описывая первое выступление в Милане, Шаляпин говорил: «Я дрожал так же, как на первом дебюте в Уфе, в „Гальке“, и так же не чувствовал под собой сцены».