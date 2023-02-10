«Смешарики» дропнули фонк-альбом, Лиззо записалась с SZA: собрали музыкальные релизы этой пятницы

«Смешарики», Paramore, Face*, Элджей, Hollyflame, Лиззо и SZA выпустили пятничные релизы. «Афиша Daily» по традиции собрала музыкальные новинки в одном материале.
«Смешарики»
Фонк-альбом «Мед»
Создатели мультсериала «Смешарики» выпустили фонк-альбом из шести треков. Они взяли отрывки из серий с голосами Бараша, Копатыча, Совуньи, Лосяша, Кроша и Ежика и вставили в энергичную и меланхоличную музыку.
Судя по всему, для некоторых композиций — например, «Медомания» и «Смысл» — в качестве референса взяты работы GONE.Fludd и Mnogoznaal. Последний бонусный трек — это вообще кавер на «Ягоду-малинку» певца Хабиба в исполнении Копатыча.
Заодно «Смешарики» выложили клип на «Мед». Он посвящен серии, в которой друзья Копатыча борются с его зависимостью от меда.
Paramore
«This Is Why»
Американская альтернативная рок-группа Paramore наконец выпустила новый альбом «This Is Why», первый большой релиз после «After Laughter» 2017 года. Пластинка из десяти треков длится чуть менее 40 минут. Солистка Хейли Уильямс, барабанщик Зак Фарро и гитарист Тейлор Йорк разговаривают со слушателями о заботах и тревогах миллениалов.
Face*
«Прада»
Face, он же Иван Дремин*, поделился треком «Прада» — о денежном транжире и дамском угоднике. Хоть рэпер и обещал выпускать треки только на английском языке, этот — на русском. Он посылает на три буквы коронавирус, поэтому можно предположить, что запись сделана не в 2023 году, а сильно раньше, еще до обещания.
«Прада» напоминает раннее творчество Face, когда он еще мог сравнить себя с Тилем Линдеманном. В тексте есть мат, поэтому ссылку не оставим — трек можно найти на зарубежных стримингах, на российских исполнитель больше не появляется.
Linkin Park
«Lost»
Американская рок-группа Linkin Park залила на стриминги трек «Lost» с вокалом Честера Беннингтона, взятый из архивов альбома «Meteora» 2003 года. А на ютьюбе вышел клип в аниме-стиле.
«Lost» попадет в юбилейное издание «Meteora», которое по планам должно выйти 7 апреля. В него также войдут ранее неизданные треки «Fighting Myself», «More the Victim», «Massive», «Healing Foot», «Wesside» и «Resolution».
Hollyflame
«Сделай меня грустным»
Белорусский неопоп-артист Hollyflame выпустил свой дебютный ЕР, на котором нашлось место лиричному хип-хопу, танцевальным битам, меланхолии, элементам электроники и акустической гитаре.
Lizzo
«Special»
Лиззо обновила «Special», заглавную песню своего последнего альбома, пригласив к записи SZA. С этой композицией певица выступила на церемонии «Грэмми», где получила премию в номинации «Запись года» за «About Damn Time».
Элджей
«Harakiri»
«Harakiri» — один из треков грядущего альбома «Sayonara бoль», который Элджей опубликует эксклюзивно на «VK Музыке». «Одинокий самурай посреди горящих тел медленно встает с земли. Его путь — идти на смерть», — поет он.
Клип вдохновлен самурайскими фильмами XX века. Видео снял режиссер и клипмейкер Макс Шишкин, знакомый по «360°», «Минимал» и «1love».
Sophie Ellis-Bextor
«Breaking the Circle»
Британская певица Софи Эллис-Бекстор поделилась треком «Breaking the Circle» с грядущего альбома «Hana». По ее словам, при создании песни она вдохновлялась «теми ночными моментами», когда под сомнение ставится все на свете, а в голову «от возможностей завтрашнего дня» ударяет адреналин.
«Срочно, драматично, оптимистично», — описала Эллис-Бекстор «Hana», который выйдет 2 июня после семилетнего перерыва. Пластинка, вдохновленная Японией и Восточной Азией, станет завершением трилогии, начатой в 2014 году вместе с альбомом «Wanderlust» и продолженной «Familia».