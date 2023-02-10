«Смешарики» дропнули фонк-альбом, Лиззо записалась с SZA: собрали музыкальные релизы этой пятницы

Face, он же Иван Дремин*, поделился треком «Прада» — о денежном транжире и дамском угоднике. Хоть рэпер и обещал выпускать треки только на английском языке, этот — на русском. Он посылает на три буквы коронавирус, поэтому можно предположить, что запись сделана не в 2023 году, а сильно раньше, еще до обещания.