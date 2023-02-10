В Петербурге выставку «Балабанов» продлили до 15 марта. Ее посетили уже более 150 тыс. человек

Выставку-путешествие «Балабанов» в петербургском пространстве «Севкабель Порт» продлили до 15 марта. Приобрести билеты можно на «Афише».
«25 февраля — день рождения Алексея Балабанова, мы хотели продлить выставку до этого дня, но решили, глядя на поток посетителей и отзывы, продлить еще на месяц. Есть программа мероприятий, которые пройдут в преддверии дня рождения Алексея, программу объявим чуть позже», — рассказал основатель компании СТВ Сергей Сельянов.
Изначально экспозиция планировалась всего лишь до 15 января. За четыре месяца выставку посетили более 150 тыс. человек. Среди них были известные деятели культуры и искусства, многие из которых непосредственно работали с Алексеем Балабановым.
В дополнение к выставке проходила публичная программа, был открыт уникальный сувенирный магазин, проходили экскурсии на русском жестовом языке.
«Балабанов» — это первая выставка-ретроспектива, объединившая все фильмы режиссера. На ней собраны редкие материалы о культовых лентах «Брат», «Груз 200» и «Жмурки», множество черновиков, короткометражек и ученических работ режиссера. Рассказчиками выступают сыновья Балабанова Петр и Федор — их комментарии сопровождают каждый фрагмент экспозиции.
На выставке можно полежать в точной копии того самого трамвая из «Брата», посидеть в той самой беседке, заблудиться в настоящем «Замке» Кафки или попасть в комиксный, отрисованный мир фильма «Жмурки». Кульминация экспозиции — раздел, посвященный дилогии «Брат», а также культовому образу Данилы Багрова.