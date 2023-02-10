В Петербурге выставку «Балабанов» продлили до 15 марта. Ее посетили уже более 150 тыс. человек

«25 февраля —​ день рождения Алексея Балабанова​, мы хотели продлить выставку до этого дня, но решили, глядя на поток посетителей и отзывы, продлить еще на месяц. Есть программа мероприятий, которые пройдут в преддверии дня рождения Алексея, программу объявим чуть позже», — рассказал основатель компании СТВ Сергей Сельянов.