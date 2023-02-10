Реклама
Новости

В Петербурге выставку «Балабанов» продлили до 15 марта. Ее посетили уже более 150 тыс. человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:09

Выставку-путешествие «Балабанов» в петербургском пространстве «Севкабель Порт» продлили до 15 марта. Приобрести билеты можно на «Афише».

«25 февраля —​ день рождения Алексея Балабанова​, мы хотели продлить выставку до этого дня, но решили, глядя на поток посетителей и отзывы, продлить еще на месяц. Есть программа мероприятий, которые пройдут в преддверии дня рождения Алексея, программу объявим чуть позже», — рассказал основатель компании СТВ Сергей Сельянов.

Изначально экспозиция планировалась всего лишь до 15 января. За четыре месяца выставку посетили более 150 тыс. человек. Среди них были известные деятели культуры и искусства, многие из которых непосредственно работали с Алексеем Балабановым.

В дополнение к выставке проходила публичная программа, был открыт уникальный сувенирный магазин, проходили экскурсии на русском жестовом языке.

«Балабанов» — это первая выставка-ретроспектива, объединившая все фильмы режиссера. На ней собраны редкие материалы о культовых лентах «Брат», «Груз 200» и «Жмурки», множество черновиков, короткометражек и ученических работ режиссера. Рассказчиками выступают сыновья Балабанова Петр и Федор — их комментарии сопровождают каждый фрагмент экспозиции.

На выставке можно полежать в точной копии того самого трамвая из «Брата», посидеть в той самой беседке, заблудиться в настоящем «Замке» Кафки или попасть в комиксный, отрисованный мир фильма «Жмурки». Кульминация экспозиции — раздел, посвященный дилогии «Брат», а также культовому образу Данилы Багрова.

расскажите друзьям
люди
Алексей БалабановСергей СельяновДанила Багров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»