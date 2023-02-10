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«Ушел из футбола, чтобы создать OnlyFans?»: снимок Тома Брейди стал поводом для мемов

Сегодня в 12:16

Последние полгода выдались непростыми для главной звезды американского футбола Тома Брейди: сначала он развелся со своей женой — моделью Жизель Бюндхен, а потом завершил свою карьеру после 23 сезонов в НФЛ (Национальной футбольной лиге). Теперь 45-летний мультимиллиардер одинок и безработен. И когда на этой неделе он поделился в соцсетях полуобнаженной фотографией, сделанной у виллы на берегу моря, пользователи не удержались от шуток.

В твиттере шутят, что эта публикация выглядит как снимок, с помощью которого напоминают бывшим, кого они потеряли. И иронизируют, что семикратный победитель Супербоула может начинать карьеру на популярном сервисе контента по подписке: «От Супербоула до OnlyFans в мгновение ока…» А некоторые пользователи считают фотографию «безработного и разведенного» Брейди примером «thirst trap» — так называют снимки с сексуальным подтекстом, которые выкладывают в соцсети, чтобы получить комплименты.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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Том БрэдиТом БрейдиЖизель Бюндхен
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