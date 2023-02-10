«Ушел из футбола, чтобы создать OnlyFans?»: снимок Тома Брейди стал поводом для мемов

Последние полгода выдались непростыми для главной звезды американского футбола Тома Брейди: сначала он развелся со своей женой — моделью Жизель Бюндхен, а потом завершил свою карьеру после 23 сезонов в НФЛ (Национальной футбольной лиге). Теперь 45-летний мультимиллиардер одинок и безработен. И когда на этой неделе он поделился в соцсетях полуобнаженной фотографией, сделанной у виллы на берегу моря, пользователи не удержались от шуток.