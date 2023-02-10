M83 опубликовали шесть треков с грядущего альбома «Fantasy»

Французская группа M83 выпустила шесть треков с грядущего альбома «Fantasy». Их можно послушать здесь. Целиком он увидит свет 17 марта — на борту будет 15 композиций.
Сооснователь коллектива Энтони Гонсалес рассказал: «Я хотел вернуться с пластинкой, от которой создавалось бы ощущение, что она написана группой (Гонсалес часто пишет музыку в одиночку. — Прим. ред.). <…> Мы ежедневно собирались и просто сочиняли — в итоге материала хватило на полноформатную запись. Мне хотелось, чтобы этот альбом хорошо было играть живьем. Чтобы он [из студийного материала] легко превращался в материал для сцены».
Последний к текущему моменту лонгплей группы «DSVII» — он же «Digital Shades Vol. II» — увидел свет в 2019 году. В короткой рецензии тогдашний музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников отозвался о нем так: «M83 записали альбом пафосного космического эмбиента (и там даже есть интересные мелодии)».