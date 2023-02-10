Insight Editions анонсировало кулинарную книгу по мотивам Diablo

Издательство Insight Editions анонсировало кулинарную книгу, вдохновленную культовой серией игр Diablo от Blizzard Entertainment.
«От скромного городка Тристрам до возвышающейся горы Арреат вы узнаете, как выжить в ужасах этого темного, кошмарного фэнтезийного мира, наслаждаясь вкусными блюдами и напитками от Пылающего Ада до Высших Небес», — гласит синопсис книги.
В «Diablo: The Official Cookbook» войдут более 60 уникальных рецептов, каждый из которых будет содержать понятные пошаговые инструкции, аппетитные фотографии, а также многочисленные советы по замене блюд.
Автор книги пока держится в секрете. Известно лишь, что она будет состоять из 192 страниц и поступит в продажу 24 октября.