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Insight Editions анонсировало кулинарную книгу по мотивам Diablo

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:57

Издательство Insight Editions анонсировало кулинарную книгу, вдохновленную культовой серией игр Diablo от Blizzard Entertainment.

«От скромного городка Тристрам до возвышающейся горы Арреат вы узнаете, как выжить в ужасах этого темного, кошмарного фэнтезийного мира, наслаждаясь вкусными блюдами и напитками от Пылающего Ада до Высших Небес», — гласит синопсис книги.

В «Diablo: The Official Cookbook» войдут более 60 уникальных рецептов, каждый из которых будет содержать понятные пошаговые инструкции, аппетитные фотографии, а также многочисленные советы по замене блюд.

Автор книги пока держится в секрете. Известно лишь, что она будет состоять из 192 страниц и поступит в продажу 24 октября.

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