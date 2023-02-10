В Латвии погиб основатель Sela Борис Остроброд

В возрасте 65 лет погиб основатель ретейлера Sela Борис Остроброд. Об этом сообщает его двоюродный брат и партнер Аркадий Пекаревский в своих соцсетях.
«Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул… так распорядилась судьба», — написал он.
Похороны состоятся 19 февраля в Израиле. Позже будет объявлена точная информация.
Остроброд и Пекаревский создали компанию Sela в 1991 году. Бренд они назвали в честь пляжа и скалы в городе Бат-Ям под Тель-Авивом. Они эмигрировали туда в начале девяностых.
Первое время Sela торговала косметикой, спиртом Royal, продуктами питания. «Решили играть с листа: ввязывались в разные проекты и смотрели, что получится», — описывал Пекаревский работу компании в ее первые годы.
Через пару лет предприниматели наладили поставки пуховиков из Китая. Они также постепенно расширяли ассортимент и разрабатывали собственный дизайн одежды и аксессуаров. Первый фирменный магазин компании открылся в Петербурге в 1997 году.