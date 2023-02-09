Пэрис Хилтон станет ведущей реалити-шоу, действие которого развернется в метавселенной

Американская телеведущая и актриса Пэрис Хилтон появится в реалити-шоу «Parisland» («Пэрисленд»), которое разработает основанная ей компания 11:11 Media и разработчики VR-проекта The Sandbox. Об этом сообщил Deadline.
«Parisland» станет шоу знакомств в новом формате. Проект рекламируется как «романтическое приключение, действие которого разворачивается на тропическом острове». Оно начнется 13 февраля, в канун Дня всех влюбленных.
Реалити-шоу продлится в течение месяца. За это время каждый участник встретится с пятью потенциальными романтическими партнерами. Им предстоит выполнять задания, например, выбрать обручальные кольца, узнать рецепт бургера у местного шеф-повара или спасти потерпевшего кораблекрушение.
После серии испытаний героям предстоит выбрать победителя. С ним в рамках шоу участники сыграют виртуальную свадьбу — диджеем для торжества выступит сама Хилтон.
«Я не могу придумать лучшего способа скрасить зимние месяцы, чем романтическое путешествие на тропический остров Пэрис Хилтон в метавселенной в День святого Валентина. „Parisland“ предлагает сияющий отдых на солнечных пляжах, беззаботную романтику и неподдельные эмоции в ходе обретения и покорения своего романтического партнера», — рассказад соучредитель The Sandbox Себастьен Борже.
The Sandbox — это децентрализированный игровой виртуальный мир, который создатели описывают как «частично виртуальную недвижимость, частично парк развлечений». Среди партнеров проекта — Warner Music Group, Ubisoft, Снуп Догг, «Ходячие мертвецы», «Смурфики», Тони Хоук и Стив Аоки.