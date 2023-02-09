Пэрис Хилтон станет ведущей реалити-шоу, действие которого развернется в метавселенной

«Я не могу придумать лучшего способа скрасить зимние месяцы, чем романтическое путешествие на тропический остров Пэрис Хилтон в метавселенной в День святого Валентина. „Parisland“ предлагает сияющий отдых на солнечных пляжах, беззаботную романтику и неподдельные эмоции в ходе обретения и покорения своего романтического партнера», — рассказад соучредитель The Sandbox Себастьен Борже.