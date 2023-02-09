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Умер композитор и трехкратный лауреат премии «Оскар» Берт Бакарак

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:54

В возрасте 94 лет умер американский пианист и композитор Берт Бакарак. Об этом сообщает CBC News.

Он скончался у себя дома в Лос-Анджелесе естественной смертью. Би-би-си называет Бакарака одним из лучших композиторов XX века.

Берт Бакарак родился 12 мая 1928 года в Канзас-Сити. Он был одним из первых композиторов, который самостоятельно продюсировал многие свои записи, а за свою карьеру пианист написал сотни популярных песен для англоязычных исполнителей.

Он работал с такими артистами, как Фрэнк Синатра, The Beatles, Барбра Стрейзанд, Дайонн Уорвик, Том Джонс, Арета Франклин и Элвис Костелло.

Бакарак трижды становился лауреатом премии «Оскар» в категориях «Лучшая песня», «Лучший саундтрек к драматическому фильму». Пианист также является обладателем двух премий «Золотой глобус» и одной BAFTA.

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