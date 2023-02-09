Умер композитор и трехкратный лауреат премии «Оскар» Берт Бакарак

Он скончался у себя дома в Лос-Анджелесе естественной смертью. Би-би-си называет Бакарака одним из лучших композиторов XX века.
Берт Бакарак родился 12 мая 1928 года в Канзас-Сити. Он был одним из первых композиторов, который самостоятельно продюсировал многие свои записи, а за свою карьеру пианист написал сотни популярных песен для англоязычных исполнителей.
Он работал с такими артистами, как Фрэнк Синатра, The Beatles, Барбра Стрейзанд, Дайонн Уорвик, Том Джонс, Арета Франклин и Элвис Костелло.
Бакарак трижды становился лауреатом премии «Оскар» в категориях «Лучшая песня», «Лучший саундтрек к драматическому фильму». Пианист также является обладателем двух премий «Золотой глобус» и одной BAFTA.