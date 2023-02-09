Внутри стокгольмского музея «Фотографиска» появился настоящий лес: его высадили прямо под крышей здания, чтобы гости экспозиции могли насладиться временем на природе, не покидая город. Об этом сообщил Independent.
Посетителям музея предлагают остаться во внутреннем лесу на ночь. Помещение, которое создатели проекта называют «лесной комнатой», в течение трех дней (28 февраля, 1 и 2 марта) будет работать как отель.
Желающие остановиться в необычном гостиничном номере смогут провести день среди «пышной растительности», насладиться ужином из пяти блюд и после ночи в лесу позавтракать в атмосфере «покоя и безмятежности».
Переночевать в поп-ап-отеле смогут одновременно только два человека. Удовольствие обойдется им в 2500 шведских крон (около 17 тыс. рублей). С 3 марта «лесную комнату» смогут посетить все желающие вплоть до начала апреля.
Проект станет частью масштабной экспозиции под названием «In Bloom» («В цвету»). В рамках нее 16 фотографов поразмышляют о том, как люди зависят от природы и как используют ее в качестве источника энергии и вдохновения.
Выставка будет открыта с 17 февраля по 11 июня. В «Фотографиске» объяснили февральский запуск «лесной комнаты» тем, что конец зимы — это именно то время, когда люди жаждут побыть среди зелени больше всего.
Проект «лесной комнаты» станет благотворительным. Сборы от работы поп-ап-отеля будут переданы в организацию Naturavet, которая занимается сохранением шведских лесных массивов.