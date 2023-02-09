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США ввели санкции против семи россиян, предположительно причастных к киберпреступлениям

Виктория Шанина
Сегодня в 18:07

Власти США в координации с Великобританией ввели санкции против семи россиян, которых считают причастными к киберпреступлениям. Об этом сообщается на сайтах американского Минфина и британского правительства.

Под ограничения попали Валентин Карягин (псевдоним Глобус), Максим Михайлов (Багет и MaxMS76), Дмитрий Плешевский (Исильдур), Михаил Искрицкий (Тропа), Виталий Ковалев (Бен и Бентли), Иван Вахромеев (Гриб и ivanalert), Валерий Седлецкий (Стрикс).

По версии Минфина, они причастны к созданию двух программ-вымогателей под названием Conti и Ryuk. Нанесенный ими ущерб оценивается приблизительно в 27 млн фунтов стерлингов.

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Максим МихайловВиталий Ковалев
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