Исследователи расшифровали письма Марии Стюарт, написанные ею при помощи изощренной системы символов

Группа исследователей расшифровала серию из 57 тайных писем, написанных свергнутой королевой Шотландии Марией Стюарт за несколько лет до ее казни. О сюжете рассказывает The Guardian.
Мария Стюарт стала королевой Шотландии в 1542 году. В 1567-м после череды скандалов, заговоров и убийств в ее ближайшем кругу была свергнута, бежала в Англию, которой правила в то время ее двоюродная сестра Елизавета I — Мария при этом претендовала на трон.
В Англии почти 20 лет провела в заточении, тайно общалась с соратниками. Она исповедовала католичество — последователи этой религии видели ее своим лидером и мечтали возвести на английский престол. Один из посвященных этому заговоров, где так или иначе участвовала Мария, был раскрыт. Ее казнили 8 февраля 1587-го.
Письма относятся к 1578–1584 годам. Авторы открытия — французский программист Жорж Ласри, немецкий профессор музыки Норберт Бирман и японский астрофизик Сатоси Томокие. Все трое участвовали в проекте в свободное от профессиональных занятий время.
Письма были найдены в онлайн-хранилище Национальной библиотеки Франции. У этой истории множество отличительных черт. Во-первых, авторство текстов изначально было неизвестно: отправителя писем получилось установить только после расшифровки очень сложной системы символов.
В ней одна и та же буква могла обозначаться различными символами в зависимости от расставленных в тексте подсказок. Ласри сравнил ее с «чрезвычайно сложным кроссвордом». Подробно процесс расшифровки описан здесь.
Во-вторых, сами рукописи считались утерянными. Хранились они в итальянском разделе библиотеки — именно поэтому попытка перевести шифр на итальянский язык ни к чему не привела. Но сработал перевод на французский — Мария владела им и недолгое время была королевой Франции, как супруга Франциска II.
Для расшифровки использовались и ручные, и машинные методы. Исследователям удалось выделить из текста отдельные слова: prochaine, beau-frere, irriter, persister, moins, temps, se voir (в переводе с французского: «следующий», «зять», «раздражать», «сохраняться», «меньше», «время», «встречаться»).
Затем было расшифровано остальное. Например, обрывки слов (связанный с католичеством catholi…) и имя собственное в виде Vvalsingham или Valsingham. Это имя сэра Фрэнсиса Уолсингема — он был начальником разведки у Елизаветы I, раскрыл заговор против нее, а затем инициировал суд над Марией, приведший к смертному приговору.
Большинство писем Мария Стюарт адресовала послу Франции в Англии Мишелю де Кастельно. Она писала про переговоры с Елизаветой о возможном освобождении, жаловалась на здоровье, вспоминала о сыне. Говоря о Уолсингеме, указывала, что не доверяет ему. Переписывалась она и с представителями двора Елизаветы — их расположение она пыталась заполучить при помощи подарков.
Джон Гай, доктор наук, сотрудник Кембриджского университета и автор биографии Марии, заявил, что открытие — «литературная и историческая сенсация». По его словам, это самая важная находка из связанных с ее именем более чем за сотню лет.
Объем обработанного текста — порядка 50 тысяч слов. «Эти документы <…> будут занимать британских и европейских историков, а также изучающих французский язык и ранние методы шифрования еще долгие годы», — добавил Гай.