Исследователи расшифровали письма Марии Стюарт, написанные ею при помощи изощренной системы символов

В Англии почти 20 лет провела в заточении, тайно общалась с соратниками. Она исповедовала католичество — последователи этой религии видели ее своим лидером и мечтали возвести на английский престол. Один из посвященных этому заговоров, где так или иначе участвовала Мария, был раскрыт. Ее казнили 8 февраля 1587-го.