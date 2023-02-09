В Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт Дианы Арбениной, который через несколько недель должен был пройти в столице Бурятии Улан-Удэ, не состоится. Об этом сообщает Байкал Daily.
В «Сибкассе», занимавшейся продажей билетов на выступление, причину отмены не сообщили. Но зрителям, желавшим попасть на мероприятие, заявили, что это произошло «из‑за переоценки мест».
Певица должна была выступить в местном ночном клубе «Club 69» 21 февраля. Планировалось, что она представит новое шоу «Авиарежим», куда входят новые композиции и прошлые хиты.
В июле 2014 года, после присоединения Крыма к России, Арбенина дала концерт в Киеве, на котором заявила о поддержке украинского народа и извинилась за российских коллег, которые еще не проявили такую поддержку. После этого выступления ее группы «Ночные снайперы» стали отменять в российских городах.