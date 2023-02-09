В Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной

В июле 2014 года, после присоединения Крыма к России, Арбенина дала концерт в Киеве, на котором заявила о поддержке украинского народа и извинилась за российских коллег, которые еще не проявили такую поддержку. После этого выступления ее группы «Ночные снайперы» стали отменять в российских городах.