Хелена Бонэм Картер вновь поработает с режиссером Джессикой Хоббс над фильмом «The Offring»

«„The Offring“ представляет идею о том, что знакомство с правильным человеком может изменить вашу жизнь навсегда. Дульси учит Роберт, как жить — всем в жизни нужна Дульси Пайпер! А Роберт, после того как раскрывает секрет Дульси, ведет ее к миру», — рассказала Хелена Бонэм Картер.