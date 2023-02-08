Хелена Бонэм Картер вновь поработает с режиссером Джессикой Хоббс над фильмом «The Offring»

Британская актриса Хелена Бонэм Картер, известная по ролям в «Бойцовском клубе» и «Гарри Поттере», сыграет в фильме «The Offring». Его снимет режиссер Джессика Хоббс, работавшая ранее над сериалом «Корона», сообщил Deadline.
Историческую драму поставят по одноименной книге Бенджамина Майерса. Ее действие развернется на севере Англии в послевоенные годы. В центре истории окажутся взаимоотношения мальчика-подростка Роберта и богемной, сквернословящей и сильно пьющей затворницы по имени Дульси.
Актер на роль Роберта пока не выбран. Согласно синопсису, Роберт — 16-летний застенчивый сын шахтера, который надеется посмотреть мир перед тем, как продолжить дело своего отца. Встреча с Дульси открывает для мальчика мир кулинарии, девушек и поэзии.
Однако со временем герой обнаружит, что идиллический образ жизни Дульси скрывает трагическую тайну о ее любви. Это приведет к тому, что женщина отправится в путешествие вместе с Робертом, чтобы вновь открыть свое сердце миру.
«„The Offring“ представляет идею о том, что знакомство с правильным человеком может изменить вашу жизнь навсегда. Дульси учит Роберт, как жить — всем в жизни нужна Дульси Пайпер! А Роберт, после того как раскрывает секрет Дульси, ведет ее к миру», — рассказала Хелена Бонэм Картер.
Актриса отметила, что с самого начала работы над проектом хотела, чтобы его возглавила Хоббс. «Она так восхитительна с персонажами и строга относительно того, чтобы они были аутентичными, следуя психологической и эмоциональной истории», — пояснила Бонэм Картер.
«Что в конечном итоге предлагает этот фильм — это глубокая и своевременная медитация о силе дружбы, творчестве, исцелении самыми неожиданными путями», — добавила сама Хоббс.
Сценарий картины разработала Эми Робертс. Эмили Бартелот и Шарлотта Уоллс из Catalyst Global Media выступили продюсерами фильма. Съемки ленты пройдут в конце 2023 года.