Twitter начал тестировать твиты с увеличенным ограничением по символам

Некоторые пользователи твиттера смогли публиковать посты длиннее, чем стандартные с ограничением в 280 символов. Внимание на это обратило издание Gizmodo.
Юзерам с никами Testanonytwit и Wongmjane удалось опубликовать твиты с 4000 символов. Позже Wongmjane также смогла написать пост с 26 927 знаками.
Как отмечает Gizmodo, длинные посты пока могут публиковать только подписчики Twitter Blue. Функция стала доступна части аудитории еще в конце 2022 года.
На просьбу о комментарии в Twitter не ответили. Пока неясно, действительно ли разработчики запустили тестирование удлиненных твитов, или это баг.
В комментариях под длинными постами пользователи раскритиковали новую функцию. В частности, ее сравнивают с неудачным нововведением соцсети Tumblr.