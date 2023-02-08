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Twitter начал тестировать твиты с увеличенным ограничением по символам

Виктория Шанина
Сегодня в 21:02

Некоторые пользователи твиттера смогли публиковать посты длиннее, чем стандартные с ограничением в 280 символов. Внимание на это обратило издание Gizmodo.

Юзерам с никами Testanonytwit и Wongmjane удалось опубликовать твиты с 4000 символов. Позже Wongmjane также смогла написать пост с 26 927 знаками.

Как отмечает Gizmodo, длинные посты пока могут публиковать только подписчики Twitter Blue. Функция стала доступна части аудитории еще в конце 2022 года.

На просьбу о комментарии в Twitter не ответили. Пока неясно, действительно ли разработчики запустили тестирование удлиненных твитов, или это баг.

В комментариях под длинными постами пользователи раскритиковали новую функцию. В частности, ее сравнивают с неудачным нововведением соцсети Tumblr.

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