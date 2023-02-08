ООН: на территории Украины за время СВО погибли более 7100 мирных жителей

Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 6 февраля, число погибших гражданских лиц составляет 7155 человек. Среди них — 438 детей. Кроме того, пострадали еще 11 662 человека.
Только в январе в результате боевых действий скончались 177 человек, включая девять детей, были ранены — еще 520. 91% жертв находились на территориях, подконтрольных властям Украины.
В ООН считают, что реальное число жертв может быть значительно выше, поскольку информация о погибших и раненых в ряде регионов пока не подтверждена. «Реальные цифры, вероятно, гораздо больше», — подтвердила Накамицу.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям