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ООН: на территории Украины за время СВО погибли более 7100 мирных жителей

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:04

На территории Украины за время проведения российской специальной военной операции погибли 7110 мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Высокого представителя ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 6 февраля, число погибших гражданских лиц составляет 7155 человек. Среди них — 438 детей. Кроме того, пострадали еще 11 662 человека.

Только в январе в результате боевых действий скончались 177 человек, включая девять детей, были ранены — еще 520. 91% жертв находились на территориях, подконтрольных властям Украины.

В ООН считают, что реальное число жертв может быть значительно выше, поскольку информация о погибших и раненых в ряде регионов пока не подтверждена. «Реальные цифры, вероятно, гораздо больше», — подтвердила Накамицу.

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теги
ООНУправление ООН по правам человека
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