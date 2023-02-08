«Форум Доноров» запустил подкаст «На стоящее дело» о культурных проектах в российских регионах

Объединение благотворительных фондов «Форум Доноров» и студия «Шторм» запустили подкаст «На стоящее дело». Он посвящен развитию культуры в разных регионах России, сообщили «Афише Daily» представители проекта.
Ведущие подкаста — журналист, культуролог, основатель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин и журналистка Аня Федорова. Они будут рассказывать о важных культурных явлениях и проектах, а также поговорят про людей, которые за ними стоят.
«На стоящее дело» намерен показать роль меценатов в становлении культурных и образовательных институтов страны. Каждый эпизод будет посвящен отдельному проекту, давшему толчок к развитию театров, музеев и университетов в регионах.
Пилотный выпуск подкаста посвящен КРЯКК — Красноярской ярмарке книжной культуры, одному из крупнейших культурных событий в Сибири. Среди ключевых тем: как появилась ярмарка, почему она важна для местных жителей и как помогает развиваться поэтическому сообществу в России.
В следующий эпизодах Юрий и Аня расскажут о тех, кто восстанавливает Дом творчества Переделкино, развивает инклюзивный театр в России, проводит культурные фестивали в регионах и сохраняет культуру малых народов.
Новые выпуски подкаста «На стоящее дело» будут выходить каждые две недели. Послушать их можно на «Яндекс Музыке», Apple Podcasts, «VK Музыке» и других цифровых платформах.