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«Вкусвилл» открыл в Москве три отдельных кафе

Семён Гудошников
Сегодня в 17:57

В Москве появились три первых кафе «Вкусвилла» — это новый формат, раньше зона кафе располагалась внутри магазинов, рассказали представители ретейлера.

Кафе работают под вывеской «Вкусвилл Go», для них разработали новое меню из 130 позиций на развес: вторые блюда, салаты, закуски, выпечка, сэндвичи, десерты и напитки.

Заведения работают по системе free flow, которая предполагает открытую кухню, отсутствие официантов, широкий выбор блюд и невысокие цены. Все точки располагаются в пространствах площадью около 100 квадратных метров и рассчитаны на 8–10 посадочных мест.

Кафе работают по адресам: Багратионовский пр., 1, Новодмитровская, 2, корп. 2, и в БЦ «Орбита-2» на Кулакова, 20, корп. 1. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от интереса покупателей.

«Вкусвилл» развивает формат кафе с 2019 года. Сейчас в разных городах работает 289 магазинов сети с зоной кафе. У компании также есть несколько фабрик-кухонь.

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